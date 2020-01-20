Сеул, 20 января 2020, 14:47 — REGNUM Южнокорейская актриса Сим Ын Гён вошла в список номинантов на 43-ю премию Японской киноакадемии (Japan Academy Awards). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании ANDu Entertainment.
По их словам, представительница Южной Кореи может быть удостоена награды за роль в фильме японского режиссёра Митихито Фудзи «Репортёр», рассказывающего историю журналистки, которая намерена разоблачить чиновников.
Церемония вручения наград состоится 6 марта в Токио.
Напомним, в ноябре 2019 года Сим Ын Гён вошла в список лауреатов японской кинопремии Tama Cinema Forum.
Премия Японской киноакадемии — высшая кинонаграда Японии, присуждаемая Nippon Academy-Sho Association за выдающиеся достижения в японском кинематографе ежегодно начиная с 1978 года.
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