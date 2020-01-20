Нижний Новгород, , 14:26 — REGNUM В ночь с 18 на 19 января в Крещенских богослужениях на территории Нижегородской области приняли участие более 37 тысяч жителей области Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по региону.

Праздничные службы прошли в 233 православных храмах, которые расположены в 172 населенных пунктах региона.

В местах проведения богослужений и праздничных купаний дежурили около 1,4 тыс. сотрудников органов внутренних дел, включая более 170 представителей Росгвардии.

ИА REGNUM напоминает, на территории региона для купаний были открыты 76 купелей. Только в Нижнем Новгороде Крещенские купания проходили на семи площадках, центральной из которых стала купель на Гребном канале.