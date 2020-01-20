Пермь, , 14:25 — REGNUM В Пермской художественной галерее представят книгу о пермской деревянной скульптуре, об этом 20 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гюнай Мусаева

«Эта книга — логичное продолжение многолетней работы Пермской галереи по адаптации постоянной экспозиции и временных выставок для детской аудитории. Путеводители с краткой информацией об экспонатах и заданиями к ним сопровождают все большие выставочные проекты галереи последних лет», — отмечают в пресс-службе галереи.

Авторами издания стали хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Ксения Зубакина, музейные педагоги Артем Кутергин и Евгения Наймушина.

Представление книги состоится 1 февраля в 14:00 по местному времени в Пермской художественной галерее. Вход на мероприятие свободный.

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