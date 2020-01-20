Курган, , 13:26 — REGNUM Курганская область в рамках реализации нацпроекта «Культура» получит 20 млн рублей на создание в трёх библиотеках региона интерактивного пространства для молодежи, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Новые модули разместятся в библиотеке им. Л. Куликова в Кургане, в досуговом центре детей и подростков «Лукоморье» в Шадринске и центральной библиотеке Белозёрского района.

Читатели в данных модулях получат доступ к интернету, к системе «Национальная электронная библиотека» и другим информационным сервисам. Кроме того, проектом предусмотрен частичный ремонт помещений.