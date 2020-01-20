Нью-Йорк, США, , 11:32 — REGNUM Netflix получила права на большинство мультфильмов студии Ghibli, основанной популярным аниматором Хаяо Миядзаки. Об этом 19 января сообщило игровое издание Kotaku.

Первыми мультфильмами студии на Netflix станут: «Мой сосед Тоторо», «Порко Россо», «Ведьмина служба доставки», «Ещё вчера», «Небесный замок Лапута», «Здесь слышен океан» и «Сказания Земноморья». Их премьера на сервисе состоится 1 февраля 2020 года.

Напомним, студия Ghibli была основана в 1985 году. За годы существования она выпустила больше 25 полнометражных картин.

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