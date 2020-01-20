Сеул, , 11:36 — REGNUM С 24 по 26 января в период новогодних праздников в Южной Корее все желающие смогут посетить ряд культурно-исторических объектов совершенно бесплатно. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления по охране культурного наследия.

По их словам, к бесплатному посещению будут доступны дворец Чхандок, дворец Чхангён, дворцовый комплекс Токсогун, гробницы правителей династии Чосон, святилище Чонмё, где хранятся поминальные деревянные таблички членов королевской семьи.

Кроме того, в период праздников по случаю Нового года по лунному календарю на территории дворцов пройдут различные культурные мероприятия, среди которых выставки, народные гуляния, традиционные игры.

Отмечается, что с 24 по 26 января культурные мероприятия также пройдут в Асане и Кымсане провинции Чхунчхон-Намдо.

Корейский новый год — первый день лунно-солнечного календаря, один из важнейших праздников Кореи. Празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день.