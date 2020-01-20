Москва, , 10:59 — REGNUM В Польше необоснованно пытаются повесить ответственность за вывоз картин из страны в годы Второй Мировой войны на Советский Союз. Об этом заявил руководитель департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов на телеканале «Россия 24».

«Это не очень умелая попытка провокации. По сути, все эти произведения искусства находились в управлении немецких оккупационных властей. Если проследить судьбу каждого из упоминаемых ими произведений искусства, то мы увидим, что в 1943 году картина Лукаса Кранаха-старшего была вывезена Третьим рейхом», — заявил Кононов.

«Польша пытается представить польским искусством то, чем управлял Третий рейх в период Второй мировой войны. Конечно, здесь говорить ни о какой принадлежности этих произведений искусства к Польше не приходится», — подчеркнул он.

Ранее Министерство иностранных дел Польши сообщило об «огромных потерях» польской культуре из-за действии СССР во время Второй мировой войны. Министерство, в частности, обвинило Красную армию в конфискации ряда работ, среди которых «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха-старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля-старшего.