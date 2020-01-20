Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Энтузиасты заменили Генри Кавилла на Киану Ривза в сериале «Ведьмак». Получившийся ролик был опубликован на YouTube-канале The Fake Report 20 января.

Ролик называется «Джон Уик — это Ведьмак». В нём показана сцена сражения из первой серии одноимённого сериала с заменой лица главного героя на Киану Ривза.

Напомним, одной из последних работ Киану Ривза стала серия фильмов «Джон Уик». В них актёр играет наёмного убийцу в отставке.

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