Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо удостоен награды Американской ассоциации монтажёров кино и телевидения (ACE). Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский журнал Variety.

Согласно опубликованным данным, награду за лучший монтаж драмы получил монтажёр картины Ян Чжин Мо.

Известно, что за данную награду также боролись «Форд» против «Феррари» Джеймса Мэнголда, «Джокер» Тодда Филлипса, «Брачная история» Ноа Баумбака, «Ирландец» Мартина Скорсезе.

Отмечается, что это первый случай, когда награда Eddie Awards была присуждена фильму на иностранном языке.

Американская ассоциация монтажёров кино и телевидения — почётное общество монтажёров США, основанное в 1950 году в Голливуде по инициативе двух монтажёров студии Paramount Уоррена Лоу и Джека Огилви.