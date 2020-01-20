Великий Новгород, , 09:34 — REGNUM В Новгородском музее-заповеднике сегодня, 20 января, в день освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, откроется выставка одного экспоната «Свидетель освобождения Новгорода». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея, посетители увидят уникальную икону XVIII века — «Богоматерь Боголюбская, с изображением Московского Кремля» (1780-е гг. Москва. Дерево, темпера. 71,6×57,5 см), которая пополнила собрание музея в декабре 2019 года.

По словам бывшей владелицы, икона принадлежала её бабушке, жительнице деревни Старое Ракомо Новгородского района и пережила годы оккупации Новгородской земли.

«В 1941 году, до начала Великой Отечественной войны, икона была перевезена в Новгород и после отъезда семьи в эвакуацию осталась в их доме. Во время оккупации Новгорода в доме располагалась немецкая комендатура — икона пострадала во время обстрела, на ней сохранился след от осколка снаряда», — сообщили в музее.

В музее также отметили, что на сегодняшний день в музейных собраниях известны два подобных списка меньшего размера: первый — икона в серебряном окладе 1784 года — хранится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, второй — в собрании Московского государственного музея-заповедника «Коломенское».

Икону будут демонстрировать в музее всего неделю, до 27 января. Затем её отправят на реставрацию в мастерскую Новгородского музея-заповедника.

Напомним, что 20 января в Великом Новгороде проходят мероприятия, посвящённые 76-й годовщине освобождения города от фашистов.