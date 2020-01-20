Абакан, , 07:19 — REGNUM Мероприятия, посвящённые Году хакасского языка, стартовали в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 20 января в республиканском министерстве культуры, в Доме литераторов был представлен сборник «Чаным состерi» хакасского автора — писателя Геннадия Кичеева.

Сборник выпущен на хакасском языке. В минкультуры подчеркнули, что Кичеев — известный хакасский поэт, его рубаи переведены и опубликованы в Азербайджане и Белоруссии.

В сборнике «Чаным сӧстері» автор представил более 300 рубаи и около 40 двустиший.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 2020 год объявлен Годом хакасского языка.

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