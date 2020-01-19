Москва, , 16:03 — REGNUM Информацию о госпитализации актрисы театра и кино, народной артистки РФ Нины Руслановой опровергла её дочь Олеся Рудакова 19 января в личной беседе с РИА Новости.

Как пояснила дочь 74-летней актрисы, Нина Ивановна, для своих лет, чувствует себя вполне приемлемо, информация о её госпитализации не соответствует действительности.

«Вот, пытаемся выяснить вместе с мамой, в какую больницу её отправили» — так пошутила в ответ на информацию о госпитализации Руслановой её дочь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным одного из Telegram-каналов, Народная артистка РФ Нина Русланова была госпитализирована в связи с пароксизмом предсердий.

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