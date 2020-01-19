Москва, , 04:33 — REGNUM Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы сообщил о количестве посетивших крещенские купели. Об этом сообщает пресс-служба ГОЧСиПБ столицы.

«Крещенские купели в Москве к 01:00 посетили более 37 тыс. человек, из них купались около 23 тыс.», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ГОЧСиПБ, самыми посещаемыми крещенскими купелями стали прорубь Святое озеро (5 тыс. человек), пруд в парке Сокольники (3 тыс. человек), Строгино и Большой Садовый пруд (более 2 тыс. человек).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января комитет по туризму Московской области определил 10 самых лучших мест для крещенских купаний.

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