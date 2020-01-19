Пекин, , 03:52 — REGNUM Администрация музея Запретного города в центре Пекина принесла извинения в связи с тем, что допустила появление автомобиля, за рулем которого находилась женщина, внутри комплекса, о чем было заявлено на официальной страничке администрации в социальной сети Weibo.

Об инциденте с появлением автомобиля в дворцовом музейном комплексе стало известно по четырем фотографиям, на которых видно, как внедорожник припарковался в самом углу площади напротив Ворот Верховной гармонии (Тайхэмэнь). Фотографии были сделаны 13 января, в понедельник, когда в музее официально был выходной. При чем фотографии были выложены самой женщиной-водителем, что вызвало резкое осуждение и негодование среди пользователей социальных сетей.

Некоторые пользователи интернета даже потребовали провести расследование инцидента и наказать всех виновных, другие же выразили разочарованность, в связи с тем, что администрация музейного комплекса не справляется со своими обязательствами по защите объекта мирового культурного наследия.

Напомним, что Запретный город — это самый крупный дворцовый комплекс в мире, который ранее был резиденцией императоров династий Мин и Цин в Пекине. В настоящее время он превращен в музейный комплекс и находится в списке Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.