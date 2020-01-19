Чжэнчжоу, Китай, , 01:58 — REGNUM Национальная выставка, посвященная Наполеону Бонапарту, приехала в столицу центральной китайской провинции Хэнань города Чжэнчжоу, сообщает 18 января агентство Синьхуа.

В общей сложности 155 комплектов из 254 предметов будет показано за время выставки, включая картины, скульптуры, одежду и предметы, связанные с французским императором. Среди культурных реликвий представлены Кодекс Наполеона, личные письма Бонапарта, а также первый французско-китайский словарь.

Выставка демонстрирует взлеты и падение жизни Наполеона. По словам заместителя куратора Хэнаньского провинциального музея Го Чуньюаня, целью выставки является налаживание обменов между Китаем и Францией на уровне простых людей и культуры. Выставка уже посетила такие крупные города как Куньмин, Гуйян и прочие, прежде чем посетить Чжэнчжоу.