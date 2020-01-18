Москва, , 23:16 — REGNUM По итогам 2019 года показатели прироста посещаемости учреждений культуры в России в рамках национального проекта «Культура» превысили плановые значения на 7,4%. Об этом заявила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе мониторингового совещания по реализации мероприятий нацпроекта в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

«В целом по стране показатель прироста посещаемости перевыполнен на 7,4%. В субъектах СЗФО — на 4,5%. Все регионы округа успешно справились с поставленной задачей», — цитирует слова замминистра пресс-служба министерства культуры.

Ярилова отметила, что лидерами по приросту посещаемости стали Алтайский край, Иркутская, Воронежская, Липецкая и Ивановская области. Среди регионов СЗФОнаивысший показатель имеют Псковская и Калининградская области, город Санкт-Петербург.

Напомним, национальный проект «Культура» состоит из трех федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Основным результатом реализации национального проекта должно стать увеличение числа посещений учреждений культуры к 2024 году на 15% и числа обращений к культурным цифровым ресурсам в пять раз.

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