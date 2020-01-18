Нью-Йорк, США, , 20:53 — REGNUM Новый анимационный сериал для взрослых Solar Opposites появится на потоковом сервисе Hulu 8 мая 2020 года. Об этом 18 января сообщила Twitter-страница компании.

https://twitter.com/hulu/status/1218250723319640064

В центре повествования будет находиться семья пришельцев, являющихся представителями развитой инопланетной цивилизации, которые каким-то образом попали в США.

Главым героям предстоит решить, является ли их проживание в этом регионе Земли чем-то «ужасным или удивительным». Отмечается, что 8 мая 2020 года Hulu выложит на своём сайте все восемь эпизодов первого сезона шоу.

Над созданием этого сериала работали Джастин Ройланд и Майк Макман, которые также выпускают шоу «Рик и Морти». Название Solar Opposites можно перевести как «Солнечно противоположные» (игра слов от polar opposites — «диаметрально противоположные»).

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