Нью-Йорк, США, , 11:55 — REGNUM Исландская певица Бьорк использовала искуственный интеллект Microsoft для того, чтобы создать музыку для отеля Sister City. Об этом 18 января сообщил портал Cnet.

Экспериментальная композиция, созданная при помощи искуственного интеллекта Korsafn, представляет собой хоровую пьесу. В её основу легли алгоритмы, созданные при изучении поведения птиц и облаков.

Стоит отметить, что ранее отель уже использовал экспериментальные эмбиент-композиции в своём музыкальном оформлении. В 2019 году, также с использованием инструментов Microsoft, музыку для него написала композитор Джулианна Барвик.