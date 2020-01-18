Нью-Йорк, США, , 11:07 — REGNUM Существует рэп-версия англоязычного варианта песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» (Toss a coin to ur Witcher). Об этом 18 января сообщил журнал PC Gamer со ссылкой на композиторов Джиона Остинелли и Соню Белоусову.

Музыканты расказали журналистам, что они создали по пять-шесть вариантов к каждой из песен, что написали для Лютика и добавили, что все эти песни были созданы ещё до запуска производства шоу.

«Мы хотели убедиться, что, представляя песни Лорен (Хиссрич — ИА REGNUM), мы представили ей целый спектр разных стилей и жанров. Мы пытались перейти от чего-то очень средневекового и ренессансного к чему-то очень современному», — сказала Белоусова.

Она добавила, что, возможно, когда-нибудь эта рэп-версия Toss a coin to ur Witcher будет выпущена в качестве бонус-трека.

Напомним, ранее свою рэп-версию главной песни «Ведьмака» выпустил рэпер Рахим Джарбо, известный под сценическим псевдонимом Mega Ran. Он опубликовал созданный им видеоклип 7 января 2020 года на своём YouTube-канале.

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