Лос-Анджелес, США, , 09:50 — REGNUM Новый фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли получил крайне низкие оценки критиков на известном сайте Rotten Tomatoes.

На момент написания этой новости свои обзоры на фильм оставили 105 критиков, 29 из которых имею топ-статус. В итоге рейтинг картины оказался равен лишь 19%. Стоит отметить, что при этом зрительская аудитория поставила фильму 75%.

Напомним, «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» стал первым фильмом Роберта Дауни-младшего после выхода на экраны кинокомикса «Мстители: Финал», в котором он, как ожидается, в последний раз исполнил роль Тони Старка.

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