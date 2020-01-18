Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Акстриса, комик и продюсер Джулия Луи-Дрейфус заключисла с потоковым сервисом Apple TV+ многолетнее соглашение. Об этом 18 января сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1218245407681261568

Зрители знают её по ролям в таких сериалах, как «Вице-президент», «Сайнфелд», «Новые приключения старой Кристин» и другим. Согласно контракту Луи-Дрейфус исполнит главные роли в пока неизвестных проектах Apple TV+, она также будет занимать должности исполнительного продюсера шоу.

Издание напоминает: ранее создатель сериала «Вице-президент» Армандо Иануччи выступил с критикой потоковых сервисов. Он заявил, что студии стали создавать слишком много контента и созданный «пузырь» в конечном итоге лонет, когда продюсеры поймут, что зрители перегружены выбором.

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