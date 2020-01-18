Тбилиси, , 15:41 — REGNUM Инициативу президента Грузии Саломе Зурабишивили включить новогоднее дерево чичилаки и праздник Каландоба в перечень культурного наследия страны поддержал директор Национального агентства по защите культурного наследия Грузии Николоз Антидзе. Об этом он рассказал в видео, выложенном 17 января на странице Зурабишивили в соцсети в Facebook.

Глава агентства рассказал о встрече с президентом и том, что ее предложение было детально рассмотрено.

«Это очень хорошая инициатива, чтобы еще раз представить нашу идентичность. Мы также представили процесс работы, запланированной на этот год как на национальном, так и международном уровне», — сказал Антидзе.

Как передавало ИА REGNUM, впервые идею о включении чичилаки и Каландобу в список памятников неаматериального наследия страны Зурабишивили озвучила 13 января во время посещения этнографического мероприятия «Каланда 2020» в регионе Гурия.

Чичилаки — это новогоднее дерево из гурской традиции, которое выстругивается из веток орехового дерева. Каландоба — это новогодний праздник, дата которого в Гурии совпадает с Новым годом по старому стилю в ночь на 14 января.

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