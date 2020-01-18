Москва, , 04:12 — REGNUM В Москве на 82 году жизни скончалась Ольга Сигизмундовна Попова, доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ, заведующая сектором византийского искусства Государственного института искусствознания. Об этом 17 декабря сообщается на сайте факультета.

Ольга Попова является общепризнанным учёным с мировым именем, выдающимся специалистом по византийскому искусству. Ей принадлежит более сотни научных работ и 10 монографий.

Более 50 лет Попова посвятила преподаванию в МГУ, где фактически вырастила поколения специалистов по византийскому, древнерусскому и средневековому искусству. Её ученики работают в музеях, университетах, научно-исследовательских институтах по всей стране и за рубежом.

Отпевание Ольги Сигизмундовны Поповой состоится 19 января в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похороны пройдут на Химкинском кладбище в 16:00.