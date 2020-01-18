Санкт-Петербург, , 02:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни скончался драматург, либреттист первой отечественной рок-оперы «Орфей и Эвридика» Юрий Димитрин. Об этом соавтор Димитрина композитор Александр Журбин написал на своей странице в Facebook.

«УМЕР ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ДИМИТРИН. ЮРА, ТЫ БУДЕШЬ ВЕЧНО В МОЕМ СЕРДЦЕ!» — говорится в сообщении.

Журбин написал, что в 1975 году, когда они были «молодые, горячие, смотрели в будущее с надеждой…», они даже в самых безумных мечтах не представляли, что рок-опера «Орфей и Эвридика» будет ставиться и через 45 лет, а знать о ней будет «каждый образованный человек, и не только в России».

Юрий Димитрин, родившийся в 1934 году и окончивший Ленинградский химико-технологический институт, стал журналистом и литератором в возрасте 29 лет. Его перу принадлежит около 60 опер, оперетт и мюзиклов, собственных и переводных, поставленных на театральной сцене.