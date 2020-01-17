Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Аниме режиссёра Макото Синкая «Дитя погоды» после выхода в кинопрокат США получило высокий рейтинг на известном портале Rotten Tomatoes. Соответствующая информация была опубликована 17 января на сайте сервиса.

https://twitter.com/GKIDSfilms/status/1217557767067774976

На момент написания этой новости свои отзывы на странице картины оставили 62 критика, в итоге их суммарная оценка составила 94%. Зрители также высоко оценили работу Синкая, суммарная оценка аудитории оказалась равна 92%.

Напомним, премьера «Дитя погоды» в Японии состоялась 8 августа 2019 года. В центре повествования находятся старшеклассник Ходака Морисима и девушка Хина Амано, которая обладает способностью останавливать дождь и разгонять тучи.

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