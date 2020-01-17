Лос-Анджелес, США, , 22:50 — REGNUM Карен Гиллан ответила на вопрос о том, роль какого супергероя из комикс-вселенной DC она хотела бы испонить. Об этом 17 января сообщил портал Comicbook.

Актриса призналась, что больше всего она хотела бы исполнить роль Бэтгёрл. А после того, как её спросили, фильм о каком супергерое она хотела бы снять, будучи режиссёром, она также заявила, что это был бы бильм о Бэтгёрл.

«Бэтгёрл (сыграть — ИА REGNUM) было бы очень круто! Да, она рыжая!», — сказала Гиллан.

Актриса также призналась, что её любимым фильмом в киновселенной DC является «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана.

Напомним, в фильмах киновселенной Marvel Карен Гиллан исполниле роль Небулы. Она также снялась в таких картинах, как «Джуманджи: Зов джунглей» и «Джуманджи: Новый уровень».

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