Лондон, , 20:16 — REGNUM В США будет переиздано около 500 тыс. книг серии Анджея Сапковского «Ведьмак». Об этом 17 января сообщил журнал PC Gamer со ссылкой на издательство Orbit Books.

В компании отметили, что её руководство решило пойти на такой шаг ради удовлетворения огромного спроса, возникшего после выхода сериала Netflix.

«В условиях ожидания выхода (сериала — ИА REGNUM) Netflix спрос на все восемь книг серии неуклонно рос в прошлом году. С момента его выхода продажи стали феноменальными во всех форматах — печатном, электронном и аудио», — сообщил представитель Orbit Books.

Напомним, потоковый сервис Netflix выложил все серии шоу «Ведьмак» на своём сайте 20 декабря 2019 года. Ранее шоураннер Лорен Хиссрич сообщила поклонникам, что продолжение шоу будет более «сфокусированным».

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