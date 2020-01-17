Нью-Йорк, США, , 19:54 — REGNUM Телеканал AMC сообщил о продлении сериала «Лучше звоните Солу» на шестой сезон. Об этом 17 января сообщил портал Deadline.

Компания также сообщила, что этот сезон приквела «Во все тяжкие» будет последним. Производство продолжения шоу начнётся в конце 2020 года, а в эфир оно выйдет в 2021 году.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что первый эпизод пятого сезона «Лучше звоните Солу» AMC покажет 23 февраля 2020 года. Главную роль в сериале исполняет актёр Боб Оденкерк.

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