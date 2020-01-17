Ульяновск, , 18:38 — REGNUM Ульяновская область планирует нарастить сотрудничество со странами Европейского Союза. Ряд проектов был обсуждён на встрече посла Европейского союза в России Маркуса Эдерера с ульяновским губернатором Сергеем Морозовым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В частности, стороны обсудили организацию в 2020 году «Дней И.А. Гончарова в Европе». Они пройдут в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны». Напомним, в 2019 году в Ульяновской области прошли Дни Германии и Дни Франции, российско-австрийский молодёжный форум, открыт региональный филиал культурно-просветительской общественной организации «Альянс Франсез».

Также губернатор рассказал об инвестиционных проектах, реализуемых в области европейскими компаниями, подчеркнув, что «страны ЕС — стратегические партнёры Ульяновской области». По словам Морозова, общий объём инвестиций европейских компаний составляет 29,5 млрд рублей. Стороны обсудили перспективные направления для укрепления сотрудничества региона с Европейским Союзом.

Отметим, писатель Иван Гончаров является уроженцем Ульяновска. Его именем названа центральная улица Ульяновска, на ней расположен Дом-музей Гончарова, который является одним из символов города, а напротив — сквер и памятник писателю. В сквере установлен памятник — диван и тапочки Обломова. Имя писателя также носит ульяновский театр драмы.