Бишкек, , 16:53 — REGNUM Правительство Киргизии выделило министерству культуры, информации и туризма выделило 30 млн сомов (26,5 млн рублей) на создание тематических телевизионных сериалов. Об этом сегодня, 17 января, сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с авторами мюзикла «Дарак ыры»

«Сегодня много негатива, которое оказывает влияние на подрастающее поколение. Молодежь необходимо воспитывать, в том числе и через кино, прививая ей непреходящие человеческие ценности», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

По его словам, конкурс по отбору лучших сценариев для сериалов объявят до конца января 2020 года.

«Мы считаем, что в сценариях должна присутствовать определенная идеология. Главная триада больших тем — человек, семья, родина. Разумеется, никаких ограничений по жанрам и сюжетам, если выдерживаются главные принципы, не будет», — подытожил Абылгазиев.