Белгород, , 15:08 — REGNUM Декорации деревни, в которых снимали некоторые эпизоды художественного фильма «Союз спасения», намерены разобрать в селе Дмитриевка Шебекинского городского округа Белгородской области. В региональном управлении культуры планируют передать значимые экспонаты в Белгородский музей народной культуры и Купинский центр традиционной культуры.

О планах по сносу киношной деревни рассказал начальник управления культуры области Константин Курганский.

«Сразу было понятно, что это декорации. Среди них есть те, которые к концу тёплого сезона стали аварийными и опасными для жизни. Нет ни одного капитального объекта, чтобы мы могли там что-то сделать. Там нет ни света, ни газа, ни твёрдого покрытия, чтобы делать какую-то рекреационную зону. Там надо просто снести и построить заново и не один объект», — заявил чиновник.

Место съёмок пытаются отстоять туристические гиды и краеведы. Эксперты предлагают оставить деревню как объект внутреннего туризма.

«Специалисты говорят, что даже времянки в деревне, которые без фундамента, стоят 15−20 лет, только солома может меняться. Они достаточно прочные, и нужно сохранить их насколько возможно. Такой хороший подарок нам сделали! Для чего переносить их куда-то, создавать абсолютно неинтересные внутренние объекты? Желающих увидеть эту деревню много. Понятно, что это декорации, но они настолько приближены к реальности! Попробуем убедить руководство не принимать такого решения», — говорит краевед, историк и куратор Белгородского музея связи Елена Комарова.

На строительство этого объекта потратили более 30 млн рублей, сообщает издание Fonar.tv