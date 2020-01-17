Вашингтон, , 13:19 — REGNUM Южнокорейский режиссёр Пон Джун Хо вошёл в список 500 самых влиятельных деятелей индустрии развлечения по версии американского журнала Variety. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского совета по кинематографии (KOFIC).

Согласно опубликованным данным, помимо Пон Джун Хо среди представителей Южной Кореи в список также вошли музыкант, продюсер и глава SM Entertainment Ли Су Ман, председатель Корейского совета по кинематографии О Сок Гын, представитель компании CJ ENM Чон Тхэ Сон.

Отмечается, что американский еженедельник высоко оценил южнокорейского режиссёра за его работу, как внутри страны, так и за ее пределами, а также за победу на 72-м Каннском фестивале.

Председатель KOFIC был признан одним из лидеров индустрии развлечений за создание кинематографической организации ASEAN — Republic of Korea Film Organization (ARFO).