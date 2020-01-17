Герцлия, Израиль, , 12:47 — REGNUM Издание The Times of Israel опубликовало сенсационную информацию о том, что картина Марка Шагала «Лестница Иакова» будет продано 25 января на аукционе в городе Герцлия в Израиле.

Дело в том, что именно эта версия полотна — а Марк Шагал создал серию картин на эту тему — была украдена с выставки в Тель-Авиве в 1996 году. А в 2015 произведение было обнаружено при разборе вещей умершей жительницы Иерусалима.

Стартовая цена лота — в диапазоне от 150 до 250 тысяч долларов. На торги картину выставила страховая компания, выплатившая компенсацию после похищения.