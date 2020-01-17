Москва, , 10:24 — REGNUM Сегодня, 17 января, президент РФ Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с юбилеем. Ему исполнилось 60 лет, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Игорь Николаев, Ангелина Вовк и Сергей Жилин стали народными артистами РФ

Президент отметил щедрый музыкальный талант композитора и искреннюю, непроходящую любовь поклонников эстрады.

«Вы состоялись как замечательный певец и композитор — автор музыки ко многим популярным песням», — подчеркнул Путин и пожелал Николаеву здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 31 декабря 2019 года присвоил Игорю Николаеву звание «Народный артист РФ».

Читайте также: У ведущей Ольги Скабеевой певец Игорь Николаев нашёл связь с Сахалином