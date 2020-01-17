Москва, , 10:14 — REGNUM Сразу за объявлением Американской киноакадемии основных претендентов на «Оскар», популярный сервис Кино Mail.ru решил узнать мнение жителей России о том, какой фильм, по их мнению, наиболее достоин заветной статуэтки.

Опрос показал, что продвинутые и взыскательные российские зрители лучшей картиной 2019 года считают драму Тодда Филлипса «Джокер»: за него высказались 37 процентов опрошенных граждан. 26 процентов респондентов отдают предпочтение фильму Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», пятнадцать процентов остановились на боевике Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari». Только семь процентов зрителей по достоинству оценили картину классика Мартина Скорцезе «Ирландец». Но здесь надо помнить, что основной прокат этой драмы прошел в сети.

Наибольшее впечатление на россиян произвела актерская работа Хоакина Феникса в «Джокере». Среди женщин выделена игра Скарлетт Йоханссон в «Брачной истории» и Шарлиз Терон в «Скандале».Среди режиссеров у зрителей страны те же знакомые имена — Квентин Тарантино, Тодд Филлипс, Мартин Скорсезе.