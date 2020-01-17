Вашингтон, , 10:24 — REGNUM В мае 2020 года в США выйдет постапокалиптический сериал по мотивам фильма южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Сквозь снег», сообщает сообщает американский новостной интернет-журнал Deadline Hollywood.

По данным американских СМИ, сериал выйдет в свет 31 мая в 21:00 по местному времени на кабельном канале TNT.

В основу сериала ляжет сюжет о новом ледниковом периоде и трансевразийской магистрали, по которой мчится поезд, заполненный выжившими.

Известно, что первоначально сериал планировалось запустить в 2015 году, однако по различным причинам его выход был отложен.

Отмечается, что Пон Джун Хо стал одним из исполнительных продюсеров проекта. В ролях заявлены Дженнифер Коннели, Микки Самнер и Элисон Райт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другой фильм южнокорейского режиссёра «Паразиты» станет сериалом на HBO.