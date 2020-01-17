Женева, Швейцария, , 09:58 — REGNUM В штаб-квартире ООН в Женеве открылась выставка произведений президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Всего в экспозиции представлено 11 художественных полотен мастера. На открытии было подчеркнуто, что, как всегда, работы Церетели отличаются «желанием жить и радоваться жизни».

На открытии прославленный художник передал в дар женевской штаб-квартире ООН картину «Святой Георгий», выполненную в технике выпуклой эмали. Надо заметить, что оригинальная техника и система обжига принадлежит исключительно самому художнику.

Напомним, что скульптура «Добро побеждает зло» работы мастера на тему битвы Георгия Победоносца со змием установлена перед зданием ООН в Нью-Йорке.