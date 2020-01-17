Пермь, , 10:00 — REGNUM В Пермской филармонии «Триумф» состоится показ спектакля Веры Макаренко «Девочка и спички», об этом 17 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вера Макаренко

Постановка основана на одноименно пьесе Владмира Клименко и представляет из себя камерный спектакль-исследование с элементами иммерсивности.

«Все театральные люди знают KLIMa (Клименко). Меньшая часть — как постановщика завораживающих спектаклей, большая — как драматурга, писателя, философа, шамана, жреца, гуру», — отметила театральный критик Алена Карась.

Спектакль состоится 20 января в Частной филармонии «Триумф» в 20:00 по местному времени. Режиссер постановки Вера Макаренко является выпускницей ГИТИСа, мастерской Марата Гацалова, ныне являющегося главным режиссером Пермского театра оперы и балета.

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