Сеул, , 09:08 — REGNUM В 2020 году фестиваль корейской музыки KCON пройдет в странах Азии и США. Об этом сообщает сообщает KBS со ссылкой на представителей продюссерской компании CJ ENM.

Согласно опубликованным данным, с 3 по 5 апреля текущего года фестиваль пройдет в выставочном комплексе Mikuhari Messe в Токио (Япония), с 12 по 14 июня — в Нью-Йорке, с 27 по 30 августа — в Лос-Анджелесе, с 26 по 27 сентября — в торгово-выставочном центре IMPECT Arena в Бангкоке (Таиланд).

Известно, что в рамках фестивалей жители разных стран смогут ближе познакомиться с культурой Южной Кореи посредством различных музыкальных концертов, выставок косметики, продуктов питания, моды, показов сериалов.