Драгиньян , , 01:05 — REGNUM Во Франции в возрасте 95 лет ушел из жизни Кристофер Толкин — сын знаменитого писателя Джона Толкина. Об этом 16 явнаря сообщил портал Metro.

О причинах его смерти не сообщается, однако французское издание Var Martin сообщило, что Кристофер Толкин ранее был госпитализирован в больницу коммуны Драгиньян из-за «проблем со здоровьем». Информацию о смерти писателя подтвердило Общество Толкина, его члены выразили соболезнования семье умершего.

Напомним, Кристофер Толкин родился 21 ноября 1924 года. После того, как в 1973 году умер Джон Толкин, он отредактировал большую часть работ, в число которых входит и книга «Сильмариллион», которая был издана уже после смерти писателя. Кристофера Толкина также считают создателем карты Средиземья 1954 года, которая сейчас находится в Британской библиотеке.

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