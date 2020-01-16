Лос-Анджелес, США, , 23:08 — REGNUM Disney выложила в сеть новый тизер-трейлер предстоящего игрового ремейка фильма «Мулан». Он был опубликован 16 января на YouTube-канале Disney UK.

Видео даёт понять, что в новой картине будет много сражений и боевых сцен. Её мировая премьера запланирована на 27 марта 2019 года. В Российских кинотеатрах фильм начнут показывать 26 марта.

Напомним, главную роль в этой картине исполнила китайская актриса Лю Ифэй. Ранее режиссёр «Мулан» Ники Каро сообщила, что в фильме не будет песен из оригинального мультфильма, а также дракончика Мушу. Она сказала, что хочет показать реальную историю девушки, отправляющейся на войну.

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