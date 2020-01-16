Москва, , 21:22 — REGNUM На платформе CrowdRepublic сегодня, 16 января 2020 года, была запущена «нетипичная» краудфанданговая кампания, в ходе которой планируется собрать средства на восстановление коллекции заядлого любителя настольных игр. Её назвали «Настольные игры. Операция спасения».

Молодой человек столкнулся с тем, что вся его коллекция из 150 игр была «последовательно» уничтожена. Фотографии бедствия он опубликовал в комментариях к одной из публикаций группы Hobby Games. На вопрос о том, что случилось «настольщик» ответил, что причиной произошедшего стала «семейная жизнь».

На момент написания этой новости была достигнута первая цель кампании: было собрано 21,8 тыс. рублей. Сверхцелью №2 является сбор 100 тыс. рублей на «Любимые игры». Инициаторы кампании отметили, что участники могу сделать доброе дело без ущерба для своего кошелька: переведённые средства вернутся бонусными баллами на на их учетные записи.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть «утекла» обложка новой книги по настольной системе ролевых игр Dungeons & Dragons. Книга будет называться «Путеводитель исследователя Уайлдмаунта».

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