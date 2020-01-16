Лос-Анджелес, США, , 19:31 — REGNUM Изначально в первом фильме «Плохие парни» должны были сняться не Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Об этом 16 января сообщил портал Digital Spy.

Во время общения с поклонниками на премьерном показе картины, который прошёл 14 января 2019 года в Лос-Анджелесе, Уилл Смит сообщил, что первыми «плохими парнями» должны были стать Дэна Карви и Джон Ловитц.

«Это был бы совершенно другой фильм!», — отметил Смит.

Комики Карви и Ловитц известны зрителям по телешоу Saturday Night Live. Известно, что они действительно должны были сняться в первой части «Плохих парней», однако из-за проблем со сценарием, его постоянных переписываний и закулисных игр они оба покинули проект.

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