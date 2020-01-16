Санкт-Петербург, , 19:14 — REGNUM 8 февраля на сцене санкт-петербургского Театра «На Литейном» состоится премьера постановки Юлии Ауг «Перемирие» по пьесе Алексея Куралеха.

По сообщению портала Театр, спектакль рассказывает об украинских событиях 2014 года. Двое непримиримых врагов на время перемирия отправляются на нейтральную полосу, чтобы восстановить разрушенный в ходе бомбежки дом. По словам режиссера Юлии Ауг, «эта пьеса о том, что умение договариваться может спасти человечество».

Как отметили создатели спектакля, несмотря на остроту поднятой проблемы, им не хотелось политизировать конфликт на Юго-востоке Украины. Напротив, этот спектакль — об отношениях между разными, сложными людьми, которые оказались в условиях войны. Зрителям предлагается самим размышлять и делать выводы.