Париж, , 19:06 — REGNUM 16 январяв театре «Одеон» в Париже пройдет церемония открытия международного культурного проекта «Русские сезоны» во Франции. В торжественном вечере принимают участие министра культуры Владимир Мединский, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, руководитель парижского Театра де Франс, режиссер Стефан Брауншвейг, директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации во Французской Республике Алексей Мешков.

После торжественной части Театр наций представит спектакль «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова в постановке Стефана Брауншвейга, одного из лидеров современной европейской режиссуры. Главные роли исполнят Евгений Миронов, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий, Анатолий Белый.

На сайте Министерства культуры уточняется, что премьера спектакля состоялась в Москве в сентябре 2019 года в рамках XIX Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». У Брауншвейга к Чехову у него особое отношение: во Франции режиссер ставил «Чайку», «Три сестры» и «Вишневый сад», а «Дядя Ваня» стал его первой постановкой в России.

Необходимо отметить, что главной темой в трактовке французского матера стала экология.