Сиэтл, США, , 18:52 — REGNUM Американская рок-группа Pearl Jam, которая стала одной из ключевой в движении гранж, анонсировала выход нового альбома, который получил название «Gigaton». Релиз состоится 27 марта 2020 года, таким образом, он станет первой полномасштабной записью за семь лет. Также исполнители опубликовали обложку альбома. Продюсерами пластинки выступили сами музыканты и Джош Эванс.

«Создание этой пластинки было долгим путешествием. Это было эмоционально мрачно и иногда сбивало с толку», — поделился гитарист Майк Маккриди.

По информации американского электронного журнала Pitchfork, за неделю до выхода альбома группа отправиться в тур по Северной Америке, позже, летом, они отправятся в Европу.

Напомним, что предыдущий альбом получил название «Lightning Bolt» и вышел аж в 2013 году. После выхода этого альбома исполнители были включены в Зал славы рок-н-ролла.