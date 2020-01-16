Москва, , 17:50 — REGNUM Полиция Москвы отказалась от возбуждения уголовных дел после проверки спектаклей в Театре.doc.

По сообщению портала Театр со ссылкой на адвоката Сергей Бадамшина, полиция провела проверку спектаклей «Война близко» Елены Греминой (2015), «Выйти из шкафа» Анастасии Патлай (2018) и «Рейв 228» (2019) Театра Груз 300. На эти постановки поступила жалоба по поводу пропаганды терроризма, гомосексуализма и наркомании. По итогам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.

Ранее, 28 ноября 2019 года сообщалось, что по инициативе депутата Елены Ямпольской полиция начала проверку спектаклей Театра. doc на наличие антироссийской пропаганды. Позже депутат заявила, что не имеет прямого отношения к организации проверки. Постановки Театра. doc не раз подвергались провокациям. Так, в августе 2019 года провокаторы попытались сорвать показ спектакля «Выйти из шкафа» о жизни геев и каминг-аутах.