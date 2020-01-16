Магнитогорск, Челябинская область, , 17:45 — REGNUM 17 января в городе Магнитогорск Челябинской области откроется первый независимый театр «Театр Talk», созданный молодыми актерами драматического театра имени А.С. Пушкина.

Как отмечает портал Театр, дебютом новой труппы станет спектакль «В тени», который пройдет в культурном центре V. Marks — новом арт-пространстве Магнитогорска. По словам создателей постановки, она «выводит из тени» тех людей, чьи действия обычно не принято одобрять. Таким образом, предлагая понять современных героев, труппа создала «вербатим» о проблемах российского общества.

Участники проекта «Театр Talk» подчеркивают, что стремятся «утолить некий культурный голод» и «создать комфортное культурное пространство вокруг себя», при этом действуя вне жанровых рамок и официальной повестки