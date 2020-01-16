Москва, , 17:41 — REGNUM В конце января в издательстве АСТ выйдет полная биография легендарного американского рок-вокалиста Игги Попа. Автором книги стал один из основателей The Guitar Magazine, знаменитый британский рок-журналист Пол Трынка.

В книге будет описан весь жизненный путь музыканта, начиная с детства, когда он жил с родителями в трейлере, до масштабных выступлений легенды.

По информации российского новостного агентства InterMedia, автор взял интервью у множества очевидцев и участников описанных событий. Выпуском книги займется издательство ACT.

«Узнавая Игги все ближе, невозможно не убедиться в том, что он был и остается поразительной личностью, творившей на грани безумия», — говорится в пресс-релизе книги.