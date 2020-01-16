Лос-Анджелес, США, , 17:15 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш сообщила поклонникам в своем инстаграмме, что станет автором песни для нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать». Таким образом она станет самой юной исполнительницей треков для «Бондианы».

Ранее она намекала в своих соцсетях о планируемом сотрудничестве, так как выкладывала фотографии девушек главного героя франшизы.

По информации российского новостного агентства InterMedia, премьера сингла состоится 2 апреля. Сам фильм выйдет в мировой прокат 10 апреля. Ранее было также объявлено, что музыку для фильма напишет Ханс Циммер.

«Это нечто сумасшедшее: оказаться частью такого проета, получить возможгность записать песню для фильма самой легендарной серии из всех существующих. Это то, о чем мы мечтали всю жизнь», — написала сама исполнительница.